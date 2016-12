Der Marihuana-Grower (Teaser)

Wenn die Polizei diesen Schrank entdeckt, wandert der Grower direkt in den Knast. Dabei braucht er das Gras aus medizinischen Gründen und will es nicht auf der Straße kaufen. Aus Gründen. Mir hat er erzählt, was er dort schon erlebt hat: https://youtu.be/ulilxKFjUlU

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.