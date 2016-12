Deshalb haben Menschen mit und ohne Behinderung kaum Kontakt

Warum treffen Menschen mit und ohne Behinderung eigentlich so gut wie nie aufeinander? Mathias Dietrich arbeitet in einem Behindertenheim in Neuendettelsau und hat eine Vermutung, warum das so ist... Michael hat die Menschen der Wohngruppe getroffen: https://youtu.be/wWYmEcwaJvM

