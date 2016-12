Besuch im Waffenladen

Kennt ihr das Gefühl, wenn man eine Waffe in der Hand hält? Ich hab's ausprobiert - fühlt sich machtvoll an, aber auch ein bisschen unheimlich... Trotzdem kaufen sich immer mehr Leute eine Waffe, weil sie sich dann sicherer fühlen. Ich frage mich: Wer sind diese Leute? Und kann ich mir wirkliche einfach so eine Waffe kaufen? Ein Besuch im Waffenladen: https://youtu.be/DIWGuRaXT3g

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.