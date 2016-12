Schießen mit der GRA (Was macht eine Waffe mit mir? Folge 2)

Ich will herausfinden, was eine Waffe mit mir macht. Dazu muss ich natürlich auch selbst schießen. Das mach ich bei der "Out of the Box Challenge" in Bochum, dem Schieß-Schnuppertag der GRA - der German Rifle Association, die sowas wie die deutsche Version der National Rifle Association in den USA ist. Oliver Huber von der GRA sagt, das Zusammenleben würde besser funktionieren, wenn jeder eine Waffe mit sich herumträgt... Folge 2 der Frage "Was macht eine Waffe mit mir?" Zur Folge 1 geht's hier lang: https://youtu.be/DIWGuRaXT3g

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.