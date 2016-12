Mein erstes Mal Schießen

Auf dem Weg zu meinem ersten Mal Schießen mit scharfer Munition - bei der German Rifle Association, deren Mitglieder am Liebsten auch außerhalb vom Schießstand mit einer Waffe rumlaufen möchten. Ich frage mich: Wollen wir in so einer Welt leben? Hier geht's zur ganzen Folge: https://youtu.be/r60IUkKOUwg

