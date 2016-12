Kurdo im Interview über Waffen

Kurdo kennt Waffen nicht nur aus Filmen. Sondern auch aus dem Krieg in seiner Heimat im Nordirak. Ich habe ihn bei einem Konzert getroffen und gefragt: Was hält er von Waffen? Welche Erfahrungen hat er mit Waffen gemacht? Warum zeigt er Waffen in einigen seiner Videos?

