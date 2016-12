In der Polizeischule (Was macht eine Waffe mit mir? Folge 3)

Auch wenn es keiner will: Polizisten müssen ihre Waffe im Ernstfall auch einsetzen - gegen Menschen. Ich habe eine Polizistin an der Schule der Bereitschaftspolizei Eichstätt bei ihrem ersten Schießtraining begleitet, um herauszufinden: Wie denkt eine junge Polizistin darüber, eventuell einmal schießen zu müssen? Wie wird darüber geredet, eine Waffe im Ernstfall einsetzen zu müssen? Und kann man sich darauf überhaupt vorbereiten? Folge 3 der Frage "Was macht eine Waffe mit mir?" Zu Folge 1 geht's hier lang: https://youtu.be/DIWGuRaXT3g Zu Folge 2 geht's hier lang: https://youtu.be/r60IUkKOUwg Und zum Interview mit Kurdo über Waffen im HipHop hier lang: https://youtu.be/SEnEhb_0t14 Folgt mir auch auf Facebook: www.facebook.com/diefrage

