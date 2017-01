Jeder fünfte Deutsche ist von Armut bedroht

Selbst in einem so reichen Land wie Deutschland lebt jeder Fünfte an der Grenze zur Armut. Besonders häufig trifft es Jugendliche. Und oft können sie wenig dafür - Die Frage: Ist man an Armut selbst schuld? - http://bit.ly/2jxEwvT

