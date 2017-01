Was ist so geil an einem Fetisch?

Fetisch-Sex: Das war für mich immer Leder und Latex, Peitschen und Fesseln. Gar nicht mein Ding. Aber vielleicht verpasse ich da ja doch was? Und vielleicht ticken die Menschen, die Fetisch-Sex haben, ja ganz anders, als es meine Klischees zulassen? Deswegen stelle ich mir diesen Monat die Frage: Was ist so geil an einem Fetisch?

