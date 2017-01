Fesseln für Anfänger (Was ist so geil an einem Fetisch? Folge 1)

BDSM und Fetisch-Sex - kam für mich bisher nicht in Frage. Weil ich diese Klischees im Kopf hatte: Leder, Latex, Peitsche... Aber vielleicht verpasse ich ja doch was? Um das herauszufinden, gehe ich mit Coco vom jungen BDSM-Stammtisch München zum Fessel-Treffen. Und bekomme tatsächlich einen ganz neuen Blick auf die BDSM-Szene und Fetischisten. Folge 1 der Frage "Was ist so geil an einem Fetisch?" Folgt mir auch auf Facebook: https://www.facebook.com/DieFrage/ Und auf Twitter: https://twitter.com/diefrage_funk

