Warum 50 Shades of Grey nichts mit Sadomaso zu tun hat

Über "50 Shades of Grey" kann Coco nur kichern. Und ein bisschen weinen. Denn sie lebt selbst in einer BDSM-Beziehung und sagt: Der Film hat nichts mit Sadomaso zu tun. Zum Kinostart von Teil 2 erklärt sie uns, warum. Spoiler: Es liegt nicht am soften Sex. Für Die Frage "Was ist so geil an einem Fetisch?" habe ich mich von Coco fesseln lassen. Und war bei ihr zu Hause. http://bit.ly/2kT2C4S

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.