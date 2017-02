Im Fetisch-Club (Was ist so geil an einem Fetisch? Folge 3)

Wilde Sadomaso-Sex-Orgien? Oder einfach nur lockeres Feiern? Ich wusste nicht, was mich auf meiner ersten Fetisch-Party erwarten würde. Am Ende war es irgendwie beides. Aber vor allem: Eine Party mit ausgesprochen offenen Leuten, die sich trauen, alles das auszuleben, was sie gern ausleben wollen. Folge 3 der Frage "Was ist so geil an einem Fetisch?" Zu Folge 1 geht's hier lang: https://youtu.be/xTN_Li-uUrU Und zu Folge 2 hier lang: https://youtu.be/32XFfBYAC7M Folgt mir auch auf Facebook: https://www.facebook.com/DieFrage/ Und auf Twitter: https://twitter.com/diefrage_funk

