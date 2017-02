Windelfetisch - keiner darf's erfahren! [Doku] (Was ist so geil an einem Fetisch? Folge 5)

Manus Fetisch sind Windeln, als Adult Baby spielt er gern mit der Kindereisenbahn, legt sich in sein Kinderbett - oder onaniert mit der Windel in der Hand. Erzählen tut er kaum jemandem davon - weil es noch zu viele Vorurteile gibt. Folge 5 der Doku "Was ist so geil an einem Fetisch?" Zu Folge 1 geht's hier lang: https://youtu.be/xTN_Li-uUrU Zu Folge 2 hier lang: https://youtu.be/32XFfBYAC7M Zu Folge 3 hier lang: https://youtu.be/sU3AyJHQ5og Und zu Folge 4 hier lang: https://youtu.be/ZAo4oB6g5iU Folgt mir auch auf Facebook: https://www.facebook.com/DieFrage/ Und auf Twitter: https://twitter.com/diefrage_funk

