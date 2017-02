Mein Fetisch und die Anderen

Egal ob BDSM, Pony Play oder Windelfetisch - wer seinen Fetisch ausleben möchte, macht das entweder heimlich oder trifft auf Vorurteile und Unverständnis. Dabei kann man das alles durchaus nachvollziehen. Ich habe mit Coco, Maximilian und Manu einige Sachen ausprobiert, um zu verstehen, was so geil an ihren Fetischen ist: http://bit.ly/2kAN9Um

