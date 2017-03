Leben ohne Geld [Doku] (Sind Aussteiger glücklicher? Folge 2)

Leben ohne Geld in Deutschland - kann das funktionieren? Marius lebt seit über einem Jahr im Konsumstreik, als Selbstversorger in einer Jurte. Für alles, was er nicht selbst anbauen oder herstellen kann, bedient er sich bei dem, was in unserer Überflussgesellschaft weggeworfen oder nicht mehr gebraucht wird. Ich trampe mit ihm nach München, wo er sich einige Sachen für sein Leben auf dem Land besorgen will. Folge 2 der Doku "Sind Aussteiger glücklicher?" Zu Folge 1 geht's hier lang: https://youtu.be/IksAQXQHIo8 Folgt mir auch auf Facebook: https://www.facebook.com/DieFrage/ Und auf Twitter: https://twitter.com/diefrage_funk

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.