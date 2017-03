Aussteiger Doku Leben ohne Geld Folge 2 Teaser 2

@Marius Diab lebt von dem, was andere wegwerfen oder nicht mehr brauchen - und z.B. in diesen Umsonstladen in München bringen. Aber findet er auch, was er sucht? Das ganze Video: https://youtu.be/BfypVuEbg2I

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.