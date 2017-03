Rettungssanitäter im Einsatz (Folge 1: Wie ist es, ein Leben zu retten?)

Wie hart ist das Leben als Rettungssanitäter? Wie viele Dramen spielen sich in einem Krankenwagen ab? Wie fühlt es sich an, täglich Menschen zu helfen? Und wie kommt man als Sanitäter damit klar, wenn man mal nicht mehr helfen konnte? Ich will wissen, wie es ist, ein Leben zu retten - und fahre einen Tag im Rettungswagen mit. Folge 1 der Doku "Wie ist es, ein Leben zu retten?" Folgt mir auch auf Facebook: https://www.facebook.com/DieFrage/Und auf Twitter: https://twitter.com/diefrage_funk

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.