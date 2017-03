Feuerwehr-Challenge: Rette jemanden aus den Flammen (Folge 2: Wie ist es, ein Leben zu retten?)

Ich wage die Challenge: In einem Brandhaus der Feuerwehr ein Feuer löschen und mehrere Menschen retten - zusammen mit anderen, ungleich erfahreneren Feuerwehrmännern der Feuerwehr Augsburg. Meine Erfahrung ist nämlich gleich null. Trotzdem gehe ich in das kontrolliert brennende Haus. Das Atmen fällt schwer, Feuerzungen tauchen plötzlich auf und irgendwo schreit ein Baby... Zum Glück unterstützen mich die Feuerwehrmänner, es gibt einen super Zusammenhalt in der Gruppe, weil man sich in so einer Extremsituation blind auf seinen Vordermann verlassen muss. Werden wir es zusammen schaffen, die Menschen und das Baby aus den Flammen zu retten? Folge 2 der Doku "Wie ist es, ein Leben zu retten?"

