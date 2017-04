So hart trainiert die Feuerwehr

Ich hatte ja keine Ahnung, wie krass es wirklich ist, in ein brennendes, vollkommen verrauchtes Haus zu gehen und Menschen zu retten! Zum Glück konnte ich mich blind auf die anderen Feuerwehrmänner verlassen - super wichtig in so einer Extremsituation! Höchsten Respekt vor diesem Job bzw. dieser Berufung! Das ganze Video: https://youtu.be/-aIBTwIKFzg

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.