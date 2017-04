Gerettet aus dem brennenden Auto (Folge 4: Wie ist es, ein Leben zu retten?)

Es gibt Menschen, deren Job ist es, Leben zu retten: Feuerwehrleute, Notfallsanitäter, Rettungsärzte. Aber was ist, wenn man selbst in die Situation kommt, auf einmal helfen zu müssen - zum Beispiel bei einem Autounfall? Wie würde man handeln? Was kann man falsch machen? Um das herauszukriegen treffe ich Sebastian - er hat einen guten Freund aus einem brennenden Auto gerettet. Und weiß, was man bei einem Notfall auf keinen Fall machen darf. Folge 4 der Doku "Wie ist es, ein Leben zu retten?"

