Q&A zu Fetischen und zur Doku "Was ist so geil an einem Fetisch?"

Ihr habt mich mit Kommentaren überschüttet und hattet auch jede Menge Fragen zu Fetischen und zu meinen Videos über Fetische. Zeit, ein paar davon zu beantworten! Wenn ihr noch mehr offene Fragen zu Fetischen oder BDSM habt, schreibt mir in den Kommentaren! ich werde jede Frage versuchen zu beantworten. Ein Q&A zur Doku "Was ist so geil an einem Fetisch?"Zu Folge 1 geht's hier lang: https://youtu.be/xTN_Li-uUrUZu Folge 2 hier lang: https://youtu.be/32XFfBYAC7MZu Folge 3 hier lang: https://youtu.be/sU3AyJHQ5ogZu Folge 4 hier lang: https://youtu.be/ZAo4oB6g5iUUnd zu Folge 5 hier lang: https://youtu.be/87QsSE2bDWw Folgt mir auch auf Facebook: https://www.facebook.com/DieFrage/Und auf Twitter: https://twitter.com/diefrage_funk

