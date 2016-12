Das ist Team Playground!

Team Playground – das sind fünf Jungs und Mädels, die den Actionsport-Lifestyle leben, von dem ihr immer träumt. Fabian ist einer dieser coolen Jungs mit Skateboard in der Uni-Kantine, Lukas aka Lörki ist auf Ski geboren, Leilani kann's auf allen Brettern, egal ob Skateboard, Surf- oder Snowboard, Nico ist einer der besten der Welt auf dem Wakeboard und Valentina zersägt am liebsten die Jungs auf Downhill-Trails. Zusammen checken sie die neusten Actionsport-Trends ab, treffen die "Großen" der Szene und zeigen euch, was sportlich und privat in ihrem Leben abgeht: Wie hart ist es Schule und Profisport-Karriere auf die Reihe zu kriegen? Bekommen die coolen Jungs aus dem Skatepark wirklich die meisten Mädels? Wie lern' ich am schnellsten einen Kickflip? Und welchen Trendsport muss diesen Winter wirklich JEDER ausprobieren? www.facebook.com/playgroundteam www.instagram.com/team_playground

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.