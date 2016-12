Team Playground - Fabi Lang, Skateboarder

Fabi Lang ist der Dienstälteste im Team Playground. Seit 16 Jahren skatet er schon die Straßen und Parks dieser Welt. Angefangen hat er in einem kleinen Skatepark in einem Münchner Vorort. Von da aus ging es sogar schon zur Street League, also der Champions League des Skateboardings. Kein Wunder, dass Fabi längst zu den Top Pro’s in Deutschland zählt. Contests mag allerdings nicht so gerne, am liebsten skatet er mit seinen Homies und filmt für ein neues Videoprojekt. Daneben muss er sich noch um die Uni kümmern. Wie das zusammen geht, Fabi zeigt es euch hier im Team Playground Channel. Instagram: www.instagram.com/team_playgroundFacebook: www.facebook.com/playgroundteam

