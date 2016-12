Team Playground - Lukas Joas, Freeskier

Lukas lebt seit zwei Jahren seinen großen Traum vom Freeski-Pro. Aber ganz so einfach ist das nicht: Strenge Trainingspläne und viele Reisen lassen kaum Zeit für etwas Anderes. Dazu hat er sich schon paar Mal richtig zerlegt - inklusive Aufenthalte im Krankenhaus. Am liebsten fährt er aber mit seinen Homies eine lockere Session irgendwo daheim im Allgäu oder stellt die Ski in die Ecke und zockt eine Runde. Wie das ausschaut, zeigt er euch im Team Playground Channel! Instagram: www.instagram.com/team_playgroundFacebook: www.facebook.com/playgroundteam

