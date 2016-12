Team Playground - Leilani Ettel, Snowboarderin, Surferin und Skaterin

Lani hat einfach keine Lust sich auf ein Board festzulegen. Denn das Allroundtalent beherrscht sie einfach alle. Kein Wunder, sie stand bereits mit drei Jahren zum ersten Mal auf dem Skateboard. Aber schnell zog es sie in den Schnee und sie hat Snowboarding zu ihrer Hauptdisziplin gemacht. In der Halfpipe wurde sie schon zweimal Deutsche Meisterin. Wenn Lani nicht in die Schule muss, ist sie ständig unterwegs, nimmt euch im Team Playground Channel mit zu den besten Skateparks in Kalifornien und den angesagtesten Snowboard-Spots in den Alpen. Instagram: www.instagram.com/team_playgroundFacebook: www.facebook.com/playgroundteam

