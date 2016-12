Ein besonderer Tag im Leben von Freeskier Lukas Joas

Mein Geburtstag ist mir eigentlich nicht so wichtig, deshalb steht davon auch nichts auf Facebook oder so. Aber ich mache mir natürlich trotzdem einen lässigen Tag. Mit einer kleinen Skate-Session auf meiner selbstgebauten Mini-Ramp, und ein bisschen Training im Gym, weil ich in letzter Zeit etwas faul war. Aber ihr sollt auch was davon haben: Ich zeig' euch einen bisher noch unveröffentlichten Freeski Edit mit coolen Tricks im Snowpark. Viel Spaß! Euer Lukas Instagram: https://www.instagram.com/team_playgr... Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam/

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.