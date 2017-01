Fabi Langs Meet & Greet mit Travis Rice bei der "The Fourth Phase"-Premiere

Travis Rice' letzter Movie "The Art of Flight" war so ziemlich das Krasseste was ich in puncto Snowboardfilm gesehen hab' und jetzt bringt Travis endlich was Neues raus: "The Fourth Phase". Das Beste dran ist: Ich geh' nicht nur zur Deutschlandpremiere vom Film, sondern treffe Travis vorher auf dem Roten Teppich! Was Travis mir da verraten hat? Checkt mein neues Video! Euer Fabi Instagram: https://www.instagram.com/team_playground Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam/

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.