Höhenangst vs. Freeskier: Scheitert Lukas Joas an der Big Air Rampe in Annecy?

Ich hatte voll Bock auf den Big Air Contest in Annecy. Eine künstliche Rampe mitten in der Stadt, das ist schon fett! Aber als ich dann davor stand, wurde ich direkt wieder zittrig – da war sie wieder, meine Höhenangst. Damned! Die kann mir echt einen Strich durch die Rechnung machen. Selbst die steilsten Pisten und höchsten Abhänge in den Bergen sind für mich kein Problem, doch so ein klappriges Gerüst hoch zugehen – da bin ich echt ein Schisser. Irgendwie konnte ich mich doch überwinden und bin dann da hoch, der Blick von oben war aber nicht besser. Mehr verrate ich jetzt nicht, nur soviel – das war das krankeste, was ich je gemacht hab. Guckt es euch an. Viel Spaß dabei! Euer Lukas. Instagram: https://www.instagram.com/team_playground Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam/

