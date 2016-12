Ski-Training und Downhill-Biken - ein ganz normaler Vali Höll Tag!

Neulich hatte ich schulfrei, es war nämlich Nationalfeiertag bei9 uns in Österreich. Aber statt faul auf der Couch zu liegen, war ich beim Skitraining mit dem SC Saalbach Hinterglemm am Kitzsteinhorn. Aber das war nicht alles - danach musste ich unbedingt noch in den Bikepark, der hatte nämlich den letzten Tag offen. Der Schnee kommt und mit Biken ist jetzt erst mal Schluss. :( Also noch ein letztes Mal Action! Unser Hund Roxy ist tapfer mit gelaufen. Viel Spaß beim Zukucken! Eure Vali.

