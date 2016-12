Pro-Wakeboarder Nico von Lerchenfeld bringt Talenten Tricks für Contest bei

Hey Leute, diesmal schlüpfe ich in die Rolle des Coaches. Ein bisschen wie bei "The Voice of Germany" habe ich mir am Freitag in einer Pick-Your-Team-Session drei Wakeboard-Talente ausgesucht, mit denen ich Sonntag beim Contest TEAM UP WITH A PRO bei der Wassersportmesse Interboot in Friedrichshafen antrete. Zwei Trainingstage müssen reichen, um Leon, Janek und Thomas fit zu machen. Die Jungs treten gegen zwei weitere Teams an. Eins wird gecoacht von Yanneck Konda und das andere von Nadine Härtinger. Es wird spannend, denn für die Gewinner gibt’s einen Trip nach Italien. Sehr nice! Da wollen natürlich alle hin. Und mein Team schafft es hoffentlich.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.