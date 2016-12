Behind the scenes: Lukas Joas checkt den Truck von "Snowmads"

Servus, der Lukas hier. Letzten Sommer habe ich an einem Movie von Fabian Lentsch mitgeschnitten. "Snowmads – A Journey Towards Eastern Suns" heißt er. Fabi hat einen Roadtrip von Österreich bis in den Iran und zurück gemacht – mit einem alten, umgebauten Truck und immer wechselnder Crew. Auf dem Weg haben sie sich die coolsten Spots zum Skifahren gesucht und ends viel Footage produziert. Heute zeige ich euch den Bus, in dem die Jungs vier Monate gelebt haben, stelle euch die Crew vor und nehme euch mit zur Filmpremiere in Innsbruck. Viel Spaß, euer Lukas.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.