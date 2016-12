Nico von Lerchenfeld: Wakeboard Road Trip zum Valdosta Wake Compound

Hey Leute, ich war ja grade in Florida bei meinem Buddy Kevin Henshaw. Und da konnte ich bei meinem Road Trip jetzt endlich den Valdosta Wake Compound auschecken. Einer der innovativsten Wakeboard-Parks ever! Und wir haben ‘ne kleine Skate-Session gestartet – die Line meines Lebens, würd' ich behaupten! Fabi Lang, ich mach dich bald platt ;-) Das Abendprogramm war dann mit das Bescheuertste, was ich je gesehen habe… Aber: See for yourself! Euer NicoInstagram: https://www.instagram.com/team_playground/ Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam/

