How to: Tubeless-Reifen wechseln mit Vali Höll

Servus zusammen! Ich bin ja großer Fan von Tubeless-Reifen, also von Reifen ohne Schlauch. Obwohl ich echt ständig mit dem Bike unterwegs bin, hab' ich damit höchstens zwei Mal im Jahren 'nen Platten. Wenn ihr euch bisher nicht an die schlauchlosen Reifen getraut habt, dann schaut euch meinen Vlog an. Da zeig' ich euch, wie easy das Reifenwechseln geht. Liebe Grüße, eure Vali!

