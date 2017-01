Weltpremiere „Let’s get it“: Fabi Langs erster Skatevideo-Part seit 5 Jahren

Hi, der Fabi hier. Endlich war Premiere von unserem Skatevideo „Let‘s get it“. Ein halbes Jahr lang hab‘ ich mit meinen Homies an dem Edit gearbeitet und jetzt hatte es WELTPREMIERE. :) Das war mein erster eigener Videopart seit fünf Jahren! Ich hatte echt Gänsehaut, weil die Leute so abgegangen sind. Bekommt ihr auch Bock den ganzen Film zu sehen? Hier der Link: http://bit.ly/2iEZ7hl Und wenn ihr mehr von mir und den anderen von Team Playground sehen wollt, dann abonniert hier gleich unseren Youtube-Channel. Viel Spaß, euer Fabi! Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam Instagram: https://www.instagram.com/team_playground/

