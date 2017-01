Challenge: Rockt Vali Höll den Kohlern Downhill-Trail in Bozen?

Hey, die Vali hier. Neulich war ich in Bozen in Südtirol zum Downhillen. Wir haben uns die Abfahrt am Kohlerer Berg vorgenommen. Die Downhiller unter euch wissen wie tricky der Track dort ist. Der Trail ist richtig anspruchsvoll – voll viele Steine, total verblockt und richtig enge Kurven. Also ein gutes Training für mich! Wie findet ihr, hab‘ ich mich am Kohlern Trail geschlagen? Und wenn ihr mehr von mir und den anderen von Team Playground sehen wollt, dann abonniert hier gleich unseren Youtube-Channel. Cheers, Vali Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam Instagram: https://www.instagram.com/team_playground/

