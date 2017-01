Leilani Ettel: Snowboarding und Bowl Skating in Copper Mountain

Hi, ich bin’s, Lani, mein Snowboard-Trip mit der Nationalmannschaft zum Weltcup nach Copper Mountain in Colorado war echt cool! Ich hatte auch viel Zeit einfach so snowboarden zu gehen. Das hat echt mega Spaß gemacht und das Gebiet ist echt rieeeßig! Einen Tag konnte ich zum Glück noch den Bowl in der Woodward Barn skaten. Und wenn ich schon in den USA bin, dann will ich auch ein Basketballspiel der NBA anschauen. Auf dem Trip war echt viel los - seht selbst. Eure Leilani Und wenn ihr mehr von mir und den anderen von Team Playground sehen wollt, dann abonniert hier gleich unseren Youtube-Channel: ►►► www.youtube.com/teamplayground Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam Instagram: https://www.instagram.com/team_playground/

