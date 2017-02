Challenge: Steht Lukas den Trick für sein Free Ski Movie?

Hi, der Lukas wieder. Bin grad viel urban unterwegs. Hab im Herbst coole Spots entdeckt. Und zwar nicht in den Bergen, sondern in der Stadt. Auf den City Rails können wir jetzt im Winter ordentlich shredden. Mein Kumpel und neuer Mitbewohner Ole ist auch mit am Start. Nächsten Sommer wollen wir nämlich ein Free Ski Movie rausbringen. Das wird fett. Aber ihr könnt euch vorstellen: Es ist gar nicht so easy, smoothe Tricks auf Ansage abzuliefern. Und ich hätte nicht gedacht, wie viel Angst einem ein harmloses Fußballtor machen kann. Viel Spaß mit dem Vlog, euer Lukas Achja, wenn ihr mehr von mir und den anderen von Team Playground sehen wollt, dann abonniert hier gleich unseren Youtube-Channel: ► www.youtube.com/teamplayground

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.