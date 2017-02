Challenge: Kann Nico von Lerchenfeld die STEHENDE WELLE surfen?

Hey Leute,diesmal hab' ich eine ganz besondere Challenge: ich will auf der Boot in Düsseldorf zum ersten Mal in meinem Leben eine stehende Welle riden! Eigentlich müsste ich damit gut klar kommen, da ich ja ziemlich gut surfe. Aber meine Buddys, die noch besser surfen als ich, meinten schon, dass so eine Welle ziemlich tricky ist! Gerade am Anfang stellt man sich dabei ziemlich dumm an. Vor meinen Runs hat schon ein anderer Surfer die Finne abbekommen und sich einen heftigen Cut an der Lippe zugezogen! Und dann chillen noch Dominik Hernler, Ben Wiedenhofer und Felix Georgii am Beckenrand, um zu sehen wie ich ablose. Das setzt mich schon bisschen unter Druck. Ob ich es trotzdem packe? Seht selbst! Viel Spaß, euer Nico! Mehr Vlogs gibt’s hier: ► ► ► www.youtube.com/teamplayground Facebook: http://www.facebook.com/teamplayground Instagram: http://www.instagram.com/team_playground

