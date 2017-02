Leilani Ettel in Laax: Hausaufgaben vs. Halfpipe

Hi, ich bin's, Lani, ich zeig euch mal wie bei mir ein ganz normaler Snowboard-Trainingstag in Laax ausschaut. Die Halfpipe macht da richtig viel Spaß und das Wetter ist auch voll schön! Leider muss ich noch Physik Hausaufgaben machen, aber ab Mittag geht's endlich los zum Training. Mein Coach Michi Dammert hat ein paar gute Tipps für mich, wie ich meine Linie bei einem Halfpipe-Run verbessern kann. Das probiere ich dann auch direkt. Was genau das bedeutet? Seht selbst! Eure Leilani

