Challenge: Downhill auf Schnee

Hey, ich bin’s Vali. Downhill auf Schnee – schon mal ausprobiert? Macht extrem viel Spaß. Für das Rennen Ride Hard On Snow in Lienz in Osttirol habe ich Spikes auf mein Bike gezogen und mich auf Titeljagd gemacht. Das war gar nicht so easy. Manchmal lief es echt gut, aber es waren auch ein paar Fails dabei. Aber seht selbst! Was macht ihr im Winter so? Greets, Vali

