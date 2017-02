Nico’s Backcountry Beauty Tutorial

Hi, der Nico hier. Heute mit einem ganz wichtigen Outdoor Lifehack. Es ist ja so: ihr seid draußen im Schnee unterwegs und dann wird’s zu warm für die Mütze. Aber einfach abziehen? No way - besonders bei langen Haaren! Mützenfrisuralarm! Ich habe einen mega Trick für euch. Mit dem beeindruckt ihr Outdoor immer mit der perfekten Frisur. ;-) Liebe Grüße, euer Nico

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.