Ist Nico von Lerchenfeld der BESTE Wakeboarder aus Deutschland? | Rider Of The Year 2016

Hi Leute, Nico hier. Ende Januar wurde bei den Cable Mekka Awards der RIDER OF THE YEAR im Wakeboarding ausgezeichnet. Das ist der fetteste Award, den die Wake-Szene für Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bieten hat. Daneben wurde in weiteren Kategorien ermittelt, wer z.B. die beste Wake Edit, den besten Trick am Rail und das beste Foto abgeliefert hat. Als ich den Kinosaal betreten habe, war ich schon mega aufgeregt! Wer heute Abend die Awards gewinnt – darüber hat alleine die Wakeboard Community entschieden. Ich habe mir schon ein bisschen Hoffnung gemacht, aber dass der Abend so verlaufen würde, hätte ich nicht gedacht. Und hey, was würdet ihr gern zum Thema Wakeboarden wissen? Ich beantworte gern eure Fragen!Viel Spaß mit meinem neuen Vlog! Liebe Grüße euer NicoBleibt auf dem Laufenden und abonniert hier gleich unseren Youtube-Channel: ►►► https://www.youtube.com/teamplayground Facebook:https://www.facebook.com/playgroundteam Instagram: https://www.instagram.com/team_playground/

