CHALLENGE: Schafft Fynn Kliemann den BACKFLIP? Hüttengaudi mit Kliemannsland

"Ein Backflip ist nicht so schwierig, den macht man ja auch im Schwimmbad." Da hat sich Fynn Kliemann aus dem Kliemannsland gründlich verschätzt… Hüttengaudi, Snowboarden, Backflips: Lukas Joas und ich sind mit Fynn und Hauke von Kliemannsland auf einer Hütte in Österreich. Hauke war davor noch nie beim Snowboarden. Für ihn war der Weg zur Hütte schon übel, jetzt will er sich sogar über 'nen Kicker hauen! Und Fynn, der will's richtig wissen: Ich hab versucht, ihm 'nen Backflip beizubringen. Ob's geklappt hat? Seht selbst… Und nächste Woche geht's weiter mit dem dritten Teil. Nur so viel: Lukas will über ein Hausdach springen!

