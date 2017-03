Challenge: Fynn Kliemann, Lukas Joas & ein MEGA-Jump übers Dach - Kliemannsland bei der Hüttengaudi

Nachdem Nico versucht hat, Fynn Kliemann von Kliemannsland `nen Backflip beizubringen, bin ich jetzt an der Reihe. Nicht mit `nem Backflip oder krassem Trick, sondern mit `nem Mega Jump von einem Hüttendach. Außerdem haben wir nachts auf unserer Hütte noch unerwarteten Besuch bekommen. Krasser Typ. Wer das war und ob ich meinen Sprung gestanden habe oder ob’s ein Fail wird - seht selbst… „Das sind schon zwei Lörki`s von der Höhe her, was er da runterspringt. Ich hoff einfach mal, dass es ihn nicht voll auf’s Maul haut…“ Nico von Lerchenfeld, Team Playground ►► Kanal kostenlos abonnieren und nächste Challenge mit Kliemannsland nicht verpassen – Lukas und Nico tauschen Ski und Snowboard und batteln sich: https://goo.gl/S8gT1b Und nächste Woche kommt dann der vierte Vlog von der Hüttengaudi mit Kliemannsland. Nur so viel: Nico und ich sind ein Race gefahren. Nico auf Ski und ich auf dem Snowboard…. Wer gewonnen hat? Überraschung! See ya, Lukas ► Instagram: https://www.instagram.com/team_playgr... ► Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam/

