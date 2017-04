TUTORIAL: How to BACKFLIP mit Lukas Joas

Tutorial: Endlich Backflips machen wie die coolen Kids – Lukas Joas zeigt euch, wie’s geht! ►► Kanal kostenlos abonnieren und nicht verpassen, wenn Lukas Joas einen brandneuen Trick versucht: https://goo.gl/S8gT1b Nachdem ich ständig gefragt werde, ob ich eigentlich einen Backflip kann, will ich euch heute mal zeigen, dass das gar nicht so mega schwer ist. Man muss nur ein paar Dinge beachten: Zu 'nem Backflip gehört nicht nur der Sprung, erst mal muss man einen geeigneten Spot finden und den Kicker richtig shapen. Das alles und was ihr letztendlich machen müsst, um wieder safe zu landen, seht ihr in Lörkis lustigem Latten-Tutorial! ;) Viel Spaß beim Ausprobieren, euer Lukas. ► Instagram: https://www.instagram.com/team_playground/ ► Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam/

