SHREDDING PARADISE: fette Vibes und Pisten-Heizen

Shredding Paradise: Lukas Joas will wieder mehr easy die Piste shredden. Warum er keinen Bock mehr auf Contests hat und zu welcher Mucke er am liebsten fahren geht, Lukas zeigt's euch. ►► Kanal kostenlos abonnieren und nicht verpassen, wenn Lukas Joas einen brandneuen Trick versucht: https://goo.gl/S8gT1bSo ihr Süßen, hier ist wieder der Lukas, ich nehme euch heute mit zu meinem Homespot an der Nebelhornbahn. Diesmal ganz ohne Challenge, ich will einfach nur easy die Piste shredden. Das hat mir ‘n bissl gefehlt in den letzten Jahren. Generell hatte ich ja ein echt anstrengendes Programm, bin viele Contests gefahren und habe viel an meinen Skills gefeilt, um auf ein gutes Trickniveau zu kommen. Bin da echt an meine persönlichen Grenzen gekommen. Auf den Druck habe ich keinen Bock mehr! Na klar, ich will immer mal wieder einen heftigen Move machen, aber halt auch mal wieder mehr easy Skifahren gehen! Daher stehen heute keine Stunts, kein Stress und kein Funpark auf dem Programm, sondern einfach nur die Piste runterheizen. Den Spot bin ich lange nicht mehr gefahren, was eigentlich echt schade ist. Alleine der Panoramablick vom Gipfel flasht mich immer wieder! Ey, und dann den Sound von Enrique Iglesias auf’s Ohr, die Vibes fühlen und einfach nur den Berg runterballern. Das ist sooo fett! Kennt ihr das? Wo geht ihr am liebsten cruisen – schreibt‘s doch in Kommentare. Bussi Lörki ► Instagram: https://www.instagram.com/team_playground/ ► Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam/

