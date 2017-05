Pimp my Wakepark: Wie aus langweiligen Obstacles Streetart wird

Big Fame für Nico: sein selbst designtes Obstacle soll einen neuen Look bekommen und in einem Wasserskipark bei München verankert werden. Leichter gesagt, als getan.►► Kanal kostenlos abonnieren und nicht verpassen, wenn Nico Skate-Nachhilfe von Pro Fabi Lang bekommt: https://goo.gl/S8gT1b Hey Leute, was geht? Ich hoffe, die Abiturienten unter euch kommen gerade gut durch die Prüfungen (viel Erfolg!!!) und der Rest kommt klar mit diesem unbeständigen Wetter. Ich persönlich bin vom Regen ein wenig angenervt… Mit meiner Freundin Nane war ich gerade in Aschheim bei München im Wasserski und Wakeboard Park. Nane ist Streetart Künstlerin und hat für die 20 Features dort einzigartige Folien designt, die wir auf die Obstacles kleben wollten. Das geht aber generell nur, wenn es trocken ist, was selten der Fall war. Das Ziel: Am Ende der Woche den fertig beklebten Park mit meinem Signature Obstacle, dem "Nico Rail", fahren. Nane hat mir da ein cooles gelbes U-Boot und einen Fisch mit meinem Hut draufgezaubert. Sie meint, der Fisch sehe mir deshalb ähnlich. Was meint ihr??? ;) Ich freue mich auf eure Kommentare, wie euch die Art Obstacles gefallen! Liebe Grüße,euer Nico ► Instagram: https://www.instagram.com/team_playground/ ► Facebook: https://www.facebook.com/playgroundteam/ MUSIK: 1. Legendary // Welshly Arms 2. Purazuma // Ryahn Mills 3. Cold Heat // Reh Dogg 4. Lying has to stop // Soft Hair 5. Pain // De La Soul feat. Snoop Dogg 6. Ain't cool // Oliier St. Louis

