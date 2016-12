Wie war DAT ADAM? Eine Revue der #BongoBoulevard Redaktion (Vlog No4)

Heute gewährt die BONGO BOULEVARD Redaktion Einblicke in das innerste ihrer Seele und verrät, wie sie den Besuch von DAT ADAM empfand, zeigt Bilder von Menschen, die sich im Regen herzlich umarmen und spielt eine sehr lange Endcard-Melodie, die als Hommage an die erste Episode BONGO BOULEVARD und ihre wundervollen Gäste DAT ADAM verstanden werden darf. +++ HIER GEHT ES ZUR ERSTEN EPISODE:https://www.youtube.com/watch?v=mnss5pr7RNA MEHR ÜBER DIE GÄSTE DER ERSTEN EPISODE:DAT ADAM:Marley, Ardy & Taddl:http://datadam.com LUNA:https://www.youtube.com/user/LunaDarkoOfficial +++ BONGO BOULEVARDJEDEN MITTWOCH17.00UHR +++ Bitte berichten Sie Ihren Freunden von den magischen Ereignissen im BONGO BOULEVARD und überreden Sie auch Ihrer Nachbarin, BONGO BOULEVARD zu abonnieren. Wir senden musikalische Unterhaltung der allerobersten Kajüte, die stets in einer völlig werbefreien Verpackung gereicht wird. Ganz kecke Freunde der Social-Media-Künste können BONGO BOULEVARD zudem auf Twitter folgen: https://twitter.com/Bongo_Boulevard +++ UNSER GASTGEBER:Marti Fischer (auch bekannt als theclavinover) DAS BONGO BOUELVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberJako JoikoRosa PalmPatrick WollnyManuel MeimbergMarie Meimberg +++ SOUND:kling klang klongLasse MunkGuy James CohenAndre Moghimi

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.