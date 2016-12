Wie war Fewjar? Eine Revue der #BongoBoulevard Redaktion (Vlog No6)

Es wird beinahe besinnlich heute im BONGO BOULEVARD. Marti und Marie haben sich in der spanischen Schallkabine zusammengefunden, um den Besuch der Herren FEWJAR nebst Gäste dieser Revue passieren zu lassen, während sie sich dem ein oder anderen spontanen Liedchen hingeben und sich ihres Lebens erfreuen, weil Sie, liebe Zuschauer, ein ganz entzückender Haufen Menschen sind. +++ HIER GEHT ES ZUR FEWJAR EPISODE:https://www.youtube.com/watch?v=uoawBS2J5so&t=1237s MEHR ÜBER UNSERE GÄSTE:FEWJARhttps://www.youtube.com/user/Fewjar FEWJAR Diese beiden Herrschaften der adretten Sorte sind im Besitz von Klarnamen, die gesprochen wie geschrieben klingen und aussehen wie Felix Denzer und Jakob Joiko. Zusammen addiert ergeben sie eine musikalische Zusammenkunft namens Fewjar, deren Ursprung im Winter des Jahres 2009 zu finden ist, als fehlende Weihnachtsgeschenke durch ein selbstgemachtes Album namens X-MAdnesS kompensiert wurden und Freunde wie Verwandte vor Entzückung seitdem keine anderen Geschenke mehr annehmen. Als ebendiese beiden vermutlichen Erdenbewohner bemerkten, dass sie mit dem Musikmachen nicht aufhören wollen, musizieren sie seitdem zu unser aller Freude einfach weiter. Für ihre Musik der Beschaffenheit von allerhöchstem Gut und Siegel haben Fewjar die Kategorie Polygenre erfunden, um bei der Erklärung ihres Stils nicht immer alle Genres, die es gibt auf diesem immer noch sehr schönen Planeten, aufzählen zu müssen. Gesang, Gitarre, Synthesizer, Schlagzeug und Bass, um doch noch eine Aufzählung unterzubringen, haben alle einen wohlklingenden, mal progressiv, mal poppig, mal indie, mal elektronisch und meistens alles zusammen klingenden Platz in der Musik der Band, um die es gerade geht, gefunden. Die anderen 3 Herrschaften drehen sich eventuell zu einem um, wenn man sie mit folgenden Namen ruft: Steven Schuto (https://www.youtube.com/user/SpaceFrogsRadio)Andre Moghimi (https://www.youtube.com/user/andmoghmusic) und Davis Schulz (https://www.youtube.com/user/3Dudelsack3) die wir an dieser Stelle liebevoll den Rest nennen und Fewjar schon immer wieder als Live-Musiker bei Auftritten, die Live-Musiker beinhalten, begleiten. Fewjar betourten gerade eben mit ihrem neuen Album „Until“ ein Land, das praktischerweise Deutschland war und nun begrüßen wir sie in unserem Schallkabinenstudio, das praktischerweise aus Spanien kommt, mit einer Freude, bei der selbst ein sehr freudiger Mensch von seiner eigenen Freude überrascht wäre. +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h immer abwechselnd eine neue Episode BONGO BOULEVARD oder ein neuer Vlog der BONGO BOULEVARD Redaktion +++ Bitte berichten Sie Ihren Freunden von den magischen Ereignissen im BONGO BOULEVARD und überreden Sie auch Ihrer Nachbarin, BONGO BOULEVARD zu abonnieren. Wir senden musikalische Unterhaltung der allerobersten Kajüte, die stets in einer völlig werbefreien Verpackung gereicht wird. Ganz kecke Freunde der Social-Media-Künste können BONGO BOULEVARD zudem auf Twitter folgen: https://twitter.com/Bongo_Boulevard +++ UNSER GASTGEBER:Marti Fischer (auch bekannt als theclavinover) DAS BONGO BOUELVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberJako JoikoRosa PalmPatrick WollnyManuel MeimbergMarie Meimberg +++ SOUND:kling klang klongLasse MunkGuy James CohenAndre Moghimi

