WEIHNACHTEN IM #BongoBoulevard

Sehr geehrte besinnliche Beobachterin,sehr geehrter besinnlicher Beobachter des BONGO BOULEVARDs, bald ist Weihnachten. Und wir möchten dies zum Anlass nehmen, Danke zu sagen. Danke dafür, wie gut es uns geht - dafür, dass wir von unserer Leidenschaft leben können und dafür, mit wem wir diese Leidenschaft teilen. Deswegen sind unsere heutigen Gäste all jene, die sonst eher hinter den Kulissen ihre Magie einsetzen, die den BONGO BOULEVARD mit ihrem Zauber zum Leuchten bringen und es mehr als nur verdient haben, dass wir Danke sagen. Und das ein oder andere Weihnachtslied für sie singen. +++ UNSERE GÄSTE SIND HEUTE:DIE BONGO BOULEVARD FAMILIE. PATRICK ABELEFunkelnder Redakteur von funk, welcher unsere Augen stets zum Funkeln bringt und trotz bedauernswerter Trennung ob räumlicher Distanz zwischen Mainz und Berlin voller Stolz als Teil der funkelnden BONGO BOULEVARD FAMILIE bezeichnet werden darf. MARKUS KRETZSCHMARFilmer von Filmbeiträgen und Schneider der BONGO BOULEVARD Episoden, welcher zudem der Produktion auf eine organisatorische Weise dient, für welche er zu Schulzeiten mit einer 1 nebst Sternchen ausgezeichnet worden wäre. MIRI WEBERStudentin der Produktdesignerei, welche den BONGO BOULEVARD nicht nur durch ihr entzückendes Wesen erhellt, sondern zudem auch Social-Media Analysen analysiert und dafür sorgt, dass wirklich alles einfach wirklich schön ist. LUKAS PALMTräger perfekten Haupthaares, welcher nicht nur Aufnahmen der Kategorie Atemberaubend erstellt, sondern zudem auch noch als Creative Producer derart kreativ produziert, dass eine Entzückung mehr als angebracht erscheint. ROSA PALMBauerin von Strukturen, Leiterin von Personal und Erhellerin von Herzen durch einzigartigen Charme, welche dieser Weihnachtsepisode nicht beiwohnen kann, da sie den Knaben hütet, welcher an dieser Stelle ebenfalls gegrüßt werden soll. PATRICK WOLLNYSchüchterner Sprecher von Zeilen, die dem BONGO BOULEVARD eine Einzigartigkeit verleihen, die mit den Worten Humor und Trocken exzellent beschrieben werden kann, welcher gleichzeitig die Kamera bedient und als Schneider der BONGO BOULEVARD Vlogs lobend hervorgehoben werden soll. MANUEL MEIMBERGFesthalter von Bildern durch BONGO BOULEVARD Scheiben und Eroberer vom Herz der Marie Meimberg DOMINIK LEHMANNStudent der Volkswirtschaftslehre und Philosophie, welcher als Werkstudent den BONGO BOULEVARD nicht nur filmisch festhält, sondern auch sonst überall mit anpackt, wo eine Anpackung einen Unterschied der Kategorie Hilfreich macht. UND SIE, WERTE ZUSCHAUER (ODER BONGOS)Danke, für Ihre Aufmerksamkeit.Danke, für all die erheiternden Zeilen.Und herzlichen Dank für die Herzlichkeit, mit der Sie BONGO BOULEVARD hier auf dieser Plattform empfangen haben. +++ FROHE WEIHNACHTEN.EGAL, OB SIE DIESE FEIERN ODER NUR DIE RUHE GENIESSEN, DIE SICH ÜBER DIESE WINTERTAGE LEGT.WIR WÜNSCHEN IHNEN ALLES GUTE. +++ EXTREM SEHR GUT: jeden Mittwoch, 17.00h NEUES AUS DEM BONGO BOULEVARD +++ Bitte folgen Sie BONGO BOULEVARD auf Twitter: https://twitter.com/Bongo_Boulevard +++ Unser Gastgeber:Marti Fischer (auch bekannt als "theclavinover“)Marie Meimberg SOUND:kling klang klongCameron McMichaelGuy James Cohen DAS BONGO BOUELVARD TEAM:Lukas PalmPatrick WollnyMarkus KretzschmarDominik LehmannMiri WeberRosa PalmManuel MeimbergMarie Meimberg

